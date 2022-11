Ongeval ter hoogte van Craeybeckxtunnel richting Brussel: twee rijstroken versperd

Antwerpen Zakenpart­ner Radja Nainggolan weer aan de slag na eerdere cocaïne­smok­kel voor terreuror­ga­ni­sa­tie Hezbollah: “Iedereen verdient een tweede kans”

Ibrahim Ahmadoun, een investeerder van het verhuurbedrijf van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, gaat weer aan de slag in de luchtvaartsector. Hij werd in 2016 in de Verenigde Staten veroordeeld nadat hij in opdracht van terreurorganisatie Hezbollah 1.100 kilo cocaïne moest uithalen op de luchthaven van Deurne. “ Het is niet omdat je in het verleden een fout hebt gemaakt dat je daar heel je leven moet voor boeten, en hij is gewoon heel goed in zijn (nieuwe) job”, reageert Radja Nainggolan.

