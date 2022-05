Ongeval op Viaduct van Wilrijk (A12) richting Brussel

Antwerpen REPORTAGE. De pioniers van de Vlaamse skatescene staan 40 jaar later nog steeds op hun skatebord: “De vrouwen zijn jaloers als we samen op roadtrip gaan”

Boys will be boys. Vraag maar aan de 25 vijftigplussers die nog wekelijks op een skatebord een half pipe trotseren. Als pioniers introduceerden ze de Amerikaanse sport in Vlaanderen en hebben ze samen meer dan zevenhonderd jaar skate-ervaring. And counting, want de ooit rebellerende punkers geven hun wekelijkse skate-onderonsjes nog lang niet op: “Het is ofwel dit, verslaafd geraken aan iets of bingo spelen. Dan is de keuze toch rap gemaakt.”

