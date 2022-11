Ongeval op Ring in Antwerpen-Noord richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Vochtpro­bleem ontdekt in hoogspan­nings­ca­bi­ne Kennedytun­nel, nieuwe sluiting dreigt

Wie in de nacht van zaterdag op zondag via de Antwerpse Ring de Schelde wilde kruisen, stond voor een gesloten Kennedytunnel. De ‘drukste tunnel van Vlaanderen’ ging volledig (!) dicht om een vochtprobleem in de hoogspanningscabine te inspecteren. Meteen werden ook tijdelijke herstellingen gedaan. Om het euvel definitief te verhelpen, volgt weldra wellicht een nieuwe sluiting. Die werkzaamheden komen dan bovenop andere werken. Want tot midden mei volgend jaar worden de tunnelwanden en de verlichting vervangen. Ook daarbij is zware hinder voorspeld.

