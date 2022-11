Ongeval op R1 in Antwerpen-Zuid: twee rijstroken versperd richting Nederland

ANTWERPEN/GENT Studenten PIVA winnen prestigieu­ze kookwed­strijd op Horeca­beurs: “We hebben weken getraind voor deze twee gerechtjes”

Zesdejaars Benjamin Bergs en Noah D’haemer van PIVA uit het Antwerpse hebben de prestigieuze kookwedstrijd ‘Jong Talent Trophée Auguste Escoffier Benelux’ gewonnen maandag op de Horeca Expo in Gent. “Een goede voorbereiding is alles, want ter plekke hebben we maar drie uur de tijd om twee gerechten tot in de puntjes te presenteren.”

21 november