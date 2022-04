Ongeval op Linkeroever zorgt voor files op E17 en E34

Antwerpen 17-jarige dealer betrapt bij levering van drugs

Een 17-jarige dealer is verleden zaterdag op heterdaad betrapt toen hij drugs ging leveren bij een woning in de Hof ter Bekestraat in Antwerpen. Hij probeerde nog aan de politie te ontkomen, maar werd alsnog gegrepen. Na de gebruikelijke huiszoeking, die resultaat opleverde, werd de jongen voorgeleid bij de jeugdrechter.

13:48