Ongeval op knooppunt Antwerpen-Oost richting Gent

Antwerpen/Deurne “Elke hint, elke tip is welkom om te weten wat er met onze ouders is gebeurd”: Kinderen van veronge­lukt koppel houden optocht in hun zoektocht naar de waarheid

“Onze ouders krijgen we nooit meer terug, maar we kunnen misschien wel antwoorden krijgen op alle vragen die we hebben.” De kinderen van Cleefio en Eldrid, het Curaçaos koppel uit Deurne dat in november vorig jaar met hun wagen in het Lobroekdok reed, hebben een stille optocht gehouden. Ze manen de speurders aan om de zaak tot op de bodem uit te spitten.

17 mei