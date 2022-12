Ongeval op E34 richting Antwerpen ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever: linkerrijstrook versperd

Antwerpen ASSISEN. “Alleen door meteen in te grijpen, had Joël Ozuna nog kunnen leven”: wetsdokter ziet beschuldig­de geen uitleg voor vele steekwon­den geven

Volgens wetsgeneesheer Diona D’Hondt heeft Bryan Reyes del Rosario op de dag van de reconstructie niet verklaard hoe zijn slachtoffer, Joël Ozuna, aan de meerdere steekwonden is gekomen. Nochtans komen de steken qua grootte overeen met het mes dat hij in zijn broekzak had zitten. D’Hondt benadrukte ook de ernst van de verwondingen. “Maar de steekwonde bij het hart was zonder enige twijfel de doodsoorzaak.”

5 december