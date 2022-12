Ongeval op E313 richting Antwerpen, ter hoogte van Antwerpen-Oost: 15 minuten file

Antwerpen 7 jaar cel voor man die eigen broer neerschoot op Turnhoutse­baan: andere betrokken broer gaat vrijuit

Abdellatif Chennouf is veroordeeld tot zeven jaar cel voor het neerschieten van zijn broer Moumen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Moumen werd twee keer geraakt, maar kon het incident nog navertellen. Broer Abdelhafid, die erbij was maar niet geschoten heeft, werd door de rechtbank vrijgesproken. De broers hadden al een tijdje ruzie over de echtscheiding van hun ouders.

