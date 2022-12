Ongeval op E313 richting Antwerpen, ter hoogte van Antwerpen-Oost: 10 minuten file

Antwerpen Na cyberaan­val: stad Antwerpen herstelt enkele digitale dien­sten

De stad Antwerpen heeft enkele digitale toepassingen van haar dienstverlening weer in dienst genomen, na de cyberaanval van vorige week. Dat meldt persagentschap Belga. Burgers kunnen opnieuw meldingen doen zoals over sluikstort, overlast of graffiti, en je kan opnieuw allerlei attesten, aktes en uittreksels verkrijgen via het e-loket.

