Ongeval op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van Kruibeke: linkerrijstrook versperd

ANTWERPEN Ode aan het nachtleven na heengaan La Rocca: “De oude rakkers komen nog eens samen om beats te knallen”

Na het heengaan van Café d’Anvers drie jaar geleden en de hommage in OLT Rivierenhof die daarop volgde, krijgt het afscheid van La Rocca dit jaar ook een vervolg in het openluchttheater. Vrijdagavond verzamelt iedereen met een hart voor de gewezen clubscene zich op de tweede editie van ‘Tribute to Nightlife’. “Je gaat met niet horen zagen dat het nachtleven vroeger altijd beter was, ik ben al blij dat we hier met z’n allen terug kunnen feesten.”

6 augustus