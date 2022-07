Ongeval op de E17 Kortrijk richting Antwerpen ter hoogte van Beervelde: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Het maffiaver­haal achter het mooiste strand van Grieken­land, met hoofdrol voor Antwerpse kapitein: “Toen mijn pistool dienst weigerde, heb ik mijn machinist er maar mee op zijn kop geklopt”

Het mooiste en meest gefotografeerde strand van Griekenland is ‘Navagio Beach’ op het eiland Zakynthos. Navagio is Grieks voor scheepswrak. Op het strand ligt het wrak van de Panagiotis, een smokkelschip dat in oktober 1980 terecht kwam in een storm en net niet te pletter sloeg op de rotsen. Hoe dat kwam? “Er zijn zoveel verhalen... maar alleen ik weet wat er die nacht is gebeurd”, zegt Kiriakos Varvatakos (73), bijgenaamd ‘de Griek uit Ekeren’.

