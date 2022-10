Ongeval op de Antwerpse Ring: twee rijstroken versperd richting Gent

Antwerpen Gekocht voor 17.000 euro, heimelijk verkocht voor 1,45 miljoen: topruiter Ludo Philippa­erts eist 1 miljoen euro nadat zakenpart­ner paard Amaretto D’Arco verpatst

De bekende ex-springruiter Ludo Philippaerts uit Meeuwen-Gruitrode vordert 1 miljoen euro schadevergoeding voor het toppaard Amaretto d’Arco. Hij had het paard als jong veulen in 2002 voor 17.000 euro gekocht samen met zakenman Patrick Smet. Die verpatste Amaretto d’Arco in 2008 zonder medeweten van Philippaerts aan een Amerikaanse fokkerij voor een exuberant bedrag. Philippaerts eist nu een schadevergoeding van de twee dochters van Smet. Een verhaal over miljoenen euro’s, Zwitserse bankrekeningen en bedrog op het hoogste niveau.

15:59