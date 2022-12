Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Linkeroever richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Bewoonster (89) rusthuis wil euthanasie na verkrach­ting, dader krijgt acht jaar cel

De 36-jarige drugsverslaafde Kris M. is door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar cel voor de verkrachting van een 89-jarige bewoonster van woonzorgcentrum Zonnestraal in het Belgische Lint. De bejaarde dame lijdt zodanig onder de feiten dat zij op 12 december wil sterven. Zij stelde haar euthanasie uit tot de verkrachter voor de rechtbank was verschenen.

8 december