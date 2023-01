Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Deurne richting Nederland: half uur file vanaf Antwerpen-Noord

Antwerpen Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Cen­trum richting Nederland: 10 minuten file vanaf Kennedytun­nel

Er is een ongeval gebeurd op de Ring rond Antwerpen ter hoogte van Antwerpen-Centrum richting Nederland. De linkerrijstrook is er versperd. Het is 10 minuten aanschuiven vanaf de Kennedytunnel.

11 januari