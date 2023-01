Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem richting Nederland: 50 minuten file vanaf Kennedytunnel

Wechelderzande Verdachte van ‘bakkerij­moord’ in Wechelder­zan­de blijft ook in hoger beroep aangehou­den

Serge B., de 63-jarige ex-militair die verdacht wordt van de moord op Ilse Michiels (54) in Wechelderzande, blijft ook in hoger beroep aangehouden. De raadkamer van Turnhout besliste eind vorig jaar al dat hij in de gevangenis moest blijven, maar zijn advocate Leyla Top tekende beroep aan tegen die beslissing. “Waarom is hij opgepakt als er weinig aanwijzingen van schuld zijn?”

16:24