Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid richting Gent: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Coca-Cola goes electric: drankenpro­du­cent doet lokale leveringen voortaan met 30 elektri­sche trucks

Coca-Cola gaat zijn ‘laatste kilometer’-leveringen aan klanten in België voortaan door 30 elektrische trucks laten doen. De drankenproducent, die zo in één klap over de grootste vloot elektrische trucks van ons land beschikt, spaart daarmee jaarlijks 75 procent CO2-uitstoot uit, in vergelijking met dieseltrucks. De eerste vier vrachtwagens gingen donderdag in Antwerpen de baan op. En wij waren erbij.

24 november