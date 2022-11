Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid richting Gent: linkerrijstrook versperd

Antwerpen Stuk veiliger fietsen voor leerlingen Sint-Annacolle­ge: gloednieuw fietspad op middenberm Halewijn­laan

Voor wie met de fiets naar school of het werk rijdt, is er op Linkeroever goed nieuws. Het fietspad op de middenberm van de Halewijnlaan is volledig heraangelegd. De focus lag op een veiligere omgeving rond het Sint-Annacollege.

