Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Oost richting Nederland: 25 minuten file vanaf Antwerpen-Centrum

TOMORROWLAND Tomorrow­land opent dj-school in India: “Manier voor kansarme kinderen om zich uit te drukken”

Nationale trots Lost Frequencies opende in 2018 al een eerste Music & Arts School in Nepal en ook in het Afrikaanse Oeganda bouwt Tomorrowland een dj-school. Zopas werd ook een nieuwe school geopend in Kolkata, helemaal in het oosten van India. “Niet per se de supersterdeejays van morgen, wél een manier voor kansarme kinderen om zich creatief uit te drukken.”

28 december