Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Centrum: rechterrijstrook versperd

ANTWERPEN Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert op aanhouden­de kritiek van cultuursec­tor: “Kaalslag van cultuur? We subsidië­ren nog steeds 25 miljoen euro per jaar”

“Nekslag” of zelfs “moord van de Antwerpse cultuur” en “enkel nog geld voor Oude Meesters, jonge kunstenaars worden het mes op de keel gezet”. De reacties op de besparing van de stad op cultuur zijn niet mals. Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert donderdag op de kritiek. “Begrijpelijk dat deze besparing niet met open armen ontvangen wordt, maar een ‘kaalslag’ is het niet, de stad subsidieert nog steeds 25 miljoen euro per jaar aan de sector en investeert 684 miljoen euro in cultuur deze legislatuur.”

13 oktober