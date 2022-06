Ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland vlak voor Kennedytunnel

Antwerpen Antwerpse politie stopt elektri­sche step die 93 km per uur kan halen

In Antwerpen heeft de lokale politie een elektrische step in beslag genomen na een zware snelheidsovertreding. Bij een controle in het politiekantoor bleek het rijtuig zelfs een snelheid tot 93 km per uur te kunnen halen.

16 juni