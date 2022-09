Ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland ter hoogte van Linkeroever: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Vandalen in Antwerpen: Pieter van Hoboken­straat besmeurd met verf

In de universiteitsbuurt in Antwerpen werd de Pieter van Hobokenstraat vannacht beklad met witte verf. Zowel de straat als de deurbellen van omliggende woningen werden besmeurd. Het gaat mogelijk om vandalisme door studenten. In de straat zou vannacht ook heel wat lawaaioverlast zijn geweest.

10:22