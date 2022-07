Ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland in Kennedytunnel

Berchem ‘De kinderen noemen het een olifant’: nieuwe onderhouds­ploeg voor de collectie Kunst in de Stad

De collectie Kunst in de Stad is de stedelijke verzameling kunstwerken, standbeelden en monumenten in de publieke ruimte van Antwerpen. Ze bestaat uit meer dan 250 collectiestukken die doorheen de hele stad zijn opgesteld. Sinds dit jaar wordt het preventief onderhoud van de collectie Kunst in de Stad uitgevoerd door het PlusTeam, een samenwerking tussen Lapis Arte en Stroom Maatwerk.

7 juli