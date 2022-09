Ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland: één rijstrook versperd in Antwerpen-Oost

Antwerpen Filosofen discussië­ren in De Roma over de wereld van morgen

Hoe kunnen we ons vandaag organiseren voor de wereld van morgen? Over die vraag buigen experts zoals Martha Nussbaum en Achille Mbembe zich van 19 tot 22 september tijdens de HDCA Conference in Antwerpen. Op 20 september is er ook een publieksevent in De Roma.

16 september