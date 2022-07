Ongeval op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Centrum

Antwerpen Deel van verbrede voetpaden op Antwerpse Zuid blijft behouden

De stad Antwerpen gaat de verbrede voetpaden in de Karel Rogierstraat, Verbondstraat en Vrijheidstraat op het Antwerpse Zuid behouden. In vijf andere straten – de Pacificatiestraat, de Verlatstraat, de IJzerenpoortkaai, de Visserskaai en de Scheldestraat - verdwijnt de proefopstelling. In de Tolstraat volgen eerst nog snelheidsmetingen, pas daarna volgt een beslissing.

16:02