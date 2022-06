Ongeval op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Centrum

Antwerpen/Zoersel ASSISEN. Heeft Lesley Rogers Slegers uitgelokt? “Hoe vaak zou hij nog gestoken hebben als het mes hem niet in de steek had gelaten?”

Was Roger Slegers wel voldoende handelingsbekwaam om Lesley effectief dood te willen? Of meer nog, zou er sprake kunnen zijn van een scenario waarin Lesley Swolfs Roger zou hebben uitgelokt? Tijdens hun pleidooien deden Slegers’ advocaten enkele wenkbrauwen fronsen met de stelling dat hun cliënt niet schuldig is aan doodslag omdat hij Lesley geenszins dood wilde. “In zijn verdwaasde toestand wilde hij haar zelfs nog op bed leggen, omdat hij dacht dat ze dan comfortabeler zou liggen als ze bijkwam.”

14:08