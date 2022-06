Ongeval op Antwerpse Ring richting Gent en Brussel in Berchem

Antwerpen Liefkens­hoek­tun­nel afgesloten door oliespoor. “Deze verkeers­pro­ble­men slepen we voor de rest van de dag mee”

Door een oliespoor in de Liefkenshoektunnel op de Antwerpse Ring in het havengebied is de tunnel richting Gent volledig afgesloten. Door het incident verloopt het verkeer traag op de Antwerpse Ring en aan de Kennedytunnel. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal er nog heel de dag hinder zijn.

13:31