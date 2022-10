Ongeval op Antwerpse Ring in Antwerpen-Noord richting Gent: twee rijstroken versperd

Antwerpen Hoe oud is jong (voor een jeugd­schrij­ver)?: Antwerpse prof jeugdlite­ra­tuur schrijft boek over leeftijd van jeugdau­teurs

Hoe kunnen jeugdauteurs, die doorgaans vroeg debuteerden of er al een lange schrijverscarrière hebben opzitten, de afstand met hun publiek (blijven) overbruggen? En hoe belangrijk is dat leeftijdsverschil (niet)? Professor jeugdliteratuur Vanessa Joosen (UAntwerpen) interviewde twaalf Britse, Nederlandse en Vlaamse auteurs om een antwoord te krijgen op de vraag of er een leeftijdsgrens is voor jeugdschrijvers.

16 oktober