Ongeval op Antwerpse Ring in Antwerpen-Centrum richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Berchem Verkeers­hin­der door ongeval in Berchem op Antwerpse Ring richting Nederland

Op de Antwerpse Ring is een verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Berchem. Richting Nederland is daar één rijstrook versperd. Het is aanschuiven vanaf de E17 in Kruibeke en de A12 in Wilrijk.

22 september