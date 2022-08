Ongeval op A12 aan ingang Bevrijdingstunnel richting Antwerpen: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Stad Antwerpen wil Koningin Astrid­plein opnieuw heraanleg­gen: “Auto- en busverkeer zoveel mogelijk weren op het plein”

Het Koningin Astridplein werd in 2006 nog volledig heraangelegd, maar de stad Antwerpen wil het plein aan het Centraal Station in 2024 of 2025 opnieuw heraanleggen. Dat meldt schepen van Openbaar Domein en Communicatie Erica Caluwaerts (Open Vld).

