Ongeval met vrachtwagen in Tijsmanstunnel: weg volledig afgesloten

Antwerpen Tall Ships Races en het Bollekes­feest lokken 850.000 (!) bezoekers: “Antwerpen heeft fantasti­sche dagen achter de rug”

Wie afgelopen weekend in de stad was, heeft ongetwijfeld gemerkt: het was er druk. Zo druk dat het totaal aantal afklokt op 850.000 bezoekers. Reden daarvoor waren de prachtige zeilschepen van de Tall Ships Races én het Bollekesfeest. “Dit was na twee jaar het volksfeest waar onze stad recht op had”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

25 juli