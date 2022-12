Ongeval met tram op Noorderlaan zorgt voor hinder voor tramverkeer

Antwerpen Justina verkoopt Duitse mode in pop-upstore Merge: “Ik wil creatieve­lin­gen samenbren­gen”

Justina Honsel opende eind september een pop-upstore in de Volkstraat in Antwerpen. Met ‘Merge’ brengt ze Duitse modemerken en creëert ze een hotspot voor mensen die geïnteresseerd zijn in kunst.

14 december