Ongeval in Tijsmanstunnel richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Ekeren Inspecteur betrapt winkeldief per toeval

De politie heeft in Ekeren een winkeldief op heterdaad betrapt. “Een inspecteur van het wijkteam bezocht die winkel naar aanleiding van een reeks winkeldiefstallen, voor de verdere afhandeling van het dossier”, klinkt het bij politiezone Antwerpen. Tijdens zijn aanwezigheid kreeg hij iemand in de gaten die verschillende voorwerpen uit de rekken haalde, maar waarvan niks in zijn winkelmandje belandde. “Toen de verdachte voorbij de kassa kwam, hield de inspecteur hem tegen. Hij gaf de feiten toe.”

11 november