Ongeval in Kennedytunnel richting Gent: half uur file vanaf Berchem

Antwerpen/Deurne ‘Shine a Light’ hult Rivieren­hof in kaarslicht voor Julie Van Espen: “Wij zijn hier voor Julie, maar iedereen komt hier voor zijn eigen verdriet”

Waar het Rivierenhof zich ‘s avonds normaal hult in duisternis en kou, was dat zaterdagavond toch wel even anders. Enkele honderden mensen kwamen gisteren samen bij de Spiegelvijver voor ‘Shine a Light’, een evenement georganiseerd door familie en vrienden van Julie Van Espen om haar te herdenken. Iedereen die aanwezig was kreeg de gelegenheid om een lichtgevend bootje op de vijver laten drijven, niet enkel voor Julie, maar voor alle mensen en geliefden die ze verloren hebben. “Wij zijn hier onder meer voor ons konijn César”

27 november