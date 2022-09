Ongeval E19 richting Antwerpen ter hoogte van Antwerpen-Noord: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Schepenen Jinnih Beels en Els van Doesburg in de clinch over regularisa­tie drugs: “Legalise­ren is de foute oplossing”

Drugs legaliseren of niet? De discussie wordt ook gevoerd in het Antwerpse stadhuis. Jinnih Beels (Vooruit) tikte maandag in Terzake haar collega-schepen Els Van Doesburg (N-VA) op de vingers voor haar beleid. Het is tijd voor actie, klinkt het, want de War on Drugs toont aan dat het huidige beleid niet werkt.

20 september