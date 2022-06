‘Ongeval Antwtrumtrum’ zorgt voor hilariteit op Facebook

Antwerpen Arbeidsau­di­teur over ramp Nieuw-Zuid: “Veel buitenland­se slachtof­fers zijn spoorloos”

Eén jaar na de instorting van een schoolgebouw op het Antwerpse Nieuw-Zuid is het gerechtelijke onderzoek nog volop aan de gang. Er is een technische luik een arbeidsrechterlijk luik naar zwartwerk en de inzet van buitenlandse bouwvakkers die als schijnzelfstandigen aan het werk waren. Veel van de Moldavische, Roemeense en Oekraïense slachtoffers zijn echter spoorloos, onder meer door de oorlog in Oekraïne.

16 juni