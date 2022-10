Ongeval Antwerpse Ring ter hoogte van Linkeroever richting Nederland: middenrijstrook versperd

Antwerpen/Beveren “Hou vol tot ’s morgens, dan kun je veilig naar buiten”: ‘Captain Saint’ stuurt jonge Amsterdam­mers naar Antwerpse haven om cocaïne uit containers te halen

De straffen voor ‘kaailopers’ in België zijn een pak zwaarder dan in Nederland. Toch werden vijf jonge Amsterdammers in oktober 2021 ’s nachts betrapt in de Antwerpse haven toen ze drugs uit containers wilden halen. Samen met twee andere uithalers zijn de Nederlanders nu veroordeeld.

11 oktober