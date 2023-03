Ongeval aan Liefkenshoektunnel richting Nederland: half uur file vanaf Waaslandhaven

Stevie Wonder (72) test app voor blinden van drie Antwerpse vrienden uit in Californië: “‘Amazing’, zei hij”

Het vergde enige lef, maar de drie Antwerpse vrienden Willem (26), Vincent (27) en Michiel (26) konden Stevie Wonder verleiden om hun app OKO uit te testen op een beurs voor blinden en slechtzienden in Californië. OKO, dat via beeld, geluid en trillingen aangeeft wanneer het verkeerslicht rood of groen is, viel bij de Amerikaanse R&B-legende schijnbaar in de smaak: “Al wordt hij dag en nacht door bodyguards begeleid, hij begreep de waarde van ons product.”