Ongeneeslijk zieke Willy (59) heeft halsketting met grote emotionele waarde terug: “Vinders wilden eerst zelfs geen beloning”

Het was Liliane De Cock (59) die vrijdag via HLN een oproep lanceerde in verband met de verloren ketting van haar wederhelft Willy. Liliane was er zeker van dat het gouden sieraad op de invalidenparking van het Sint-Augustinusziekenhuis op de grond was gevallen. Afgelopen donderdag moest Willy, die sinds 2015 vecht tegen kanker, daar nog zijn voor een onderzoek. Ten huize Embrechts werd er serieus gepiekerd over het verlies van de ketting, die Willy ooit voor zijn verjaardag had gekregen van Liliane. Maar sinds zondag is de ketting dus terecht.

Anoniem

“De vinders, die anoniem willen blijven, namen in het weekend contact met ons op”, vertelt Liliane De Cock. “Veel details hebben we niet aan hen gevraagd. We zijn gewoon blij dat er nog eerlijke mensen zijn in de wereld. In eerste instantie wilden de vinders trouwens geen beloning aanvaarden, maar uiteindelijk konden we hen toch overtuigen om eens lekker te gaan eten op onze kosten. Voor ons is dit echt een opluchting. De emotionele waarde van de ketting is niet in geld uit te drukken.”