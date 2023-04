Onderzoekers UAntwerpen en FOMU tonen de kermis van 100 jaar geleden

Verkeersinfo Halfuur file op E17 richting Antwerpen door ongeval bij Antwerpen-West

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen, ter hoogte van Antwerpen-West. Richting Antwerpen is de rechterrijstrook versperd, vlak voor je de Ring bereikt. Er staat een file vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Je verliest er ongeveer 30 minuten.