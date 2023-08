Onderzoekers buigen zich over dode walvis in Deurganckdok: “Kadaver was al behoorlijk beschadigd, wellicht gebotst met schip”

Wetenschappers van de Belgische universiteiten en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen buigen zich vandaag over het kadaver van de aangespoelde walvis in het Deurganckdok. UGent-professor Pieter Cornillie ging op dinsdag de vinvis monsteren. “Het is nog een erg jong dier, dat wellicht tegen een schip gebotst is.”

Opvallende vondst in het Deurganckdok in Antwerpen: het tien meter lange, reeds behoorlijk afgestorven kadaver van een walvis. Het dier takelen — geen evidentie — nam gisteren heel wat tijd in beslag. Vandaag ligt het dier op een ponton te wachten om versneden te worden. Pieter Cornillie, professor Anatomie aan de faculteit Dierengeneeskunde van de UGent, kon alvast enkele vroege conclusies trekken.

Gebotst

“Het ging duidelijk om een jonge vinvis, te vergelijken met Leo die in Gent in 2015 gevonden werd. Baleinwalvissen zijn op oudere leeftijd tot twintig meter lang. Dit dier was ongeveer de helft zo groot, waardoor we van een speenleeftijd kunnen spreken. We zagen ook meteen dat hij al behoorlijk beschadigd was. Hij is dus al een tijdje geleden gestorven. De kop vertoonde ook veel schade, dus vermoedelijk is hij tegen een schip gebotst en zo meegekomen naar de haven van Antwerpen.”

Normaal weegt een dier van 10 meter lang ongeveer 10 ton. De meetappara­tuur gaf gisteren ongeveer 8 ton aan — al moeten we nog bekijken op hoeveel we uiteinde­lijk uitkomen Jan Haelters, Wetenschappelijk medewerker aan Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Het dier wordt vandaag dus versneden, in samenwerking met pathologen van de UAntwerpen en de Universiteit van Luik. “Het zijn herexamens en er is ook net een groot congres voor pathologen aan de gang. We kunnen dus alle hulp gebruiken”, legt Cornillie uit.

Golf van Biskaje

Jan Haelters, wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Natuurwetenschappen, staat vandaag ook aan het dok bij de vinvis. “Het stinkt uren in de wind, dat kan ik je verzekeren”, laat hij weten. “Het dier is dan ook al een tijdje geleden gestorven. Mogelijk is hij in de golf van Biskaje al opgeschept door een schip en daar aan de boeg blijven hangen. Als hij levend het dok was in gezwommen, hadden we dat al gemerkt.”

“Normaal weegt een dier van 10 meter lang ongeveer 10 ton. De meetapparatuur van de Brabo gaf gisteren ongeveer 8 ton aan — al moeten we nog bekijken op hoeveel we uiteindelijk uitkomen.” Vermoedelijk duurt het tot na de middag vooraleer het dier versneden is.

Omdat het dier al zover ontbonden is, zal de overschot van het kadaver meegegeven worden met Rendac, een firma die kadavers en dierlijk restmateriaal verwerkt. Al kan het dat enkele stukken van de vinvis nog meegenomen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

