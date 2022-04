Onderzoek UAntwerpen: “Vaccinatiegraad blijft stabiel in Vlaanderen”

Antwerpen/Essen ASSISEN. Volgens Jonas’ jongere broer liep hun moeder gevaar bij Adel Mabrouk: “Als Jonas papa niet had neergescho­ten, zou hij mama sowieso hebben omgebracht”

“Het was natuurlijk beter anders verlopen, maar als het kon, zou ik zijn plaats innemen.” Jonas’ jongere broer liet duidelijk verstaan dat hij Jonas weinig kwalijk neemt. Volgens hem zou het die eerste augustus hoe dan ook fout zijn afgelopen tussen zijn ouders. Ook zijn verklaring staat in schril contrast met de getuigenissen van Adels ‘echte’ vrouw en oudste kinderen. “Toen ze haar haar kort had laten knippen, schold hij haar uit voor ‘hoer’.”

28 april