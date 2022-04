Onbekende schrijft ‘Slava Russia’ op afrasteringshek van bouwsite nooddorp Oekraïne vluchtelingen: “Wie haat probeert op te poken tegen oorlogsslachtoffers, heeft in deze stad geen plaats.”

AntwerpenOp een van de afrasteringshekken bij de bouwsite van het nooddorp voor Oekraïnse vluchtelingen op Linkeroever heeft een onbekende de tekst ‘Slava Russia’ ( glorie aan Rusland ) geschreven. De tekst is vanzelfsprekend een variant van de slogan ‘Slava Ukraini’, die door de Oekraïnse soldaten en hun sympathisanten gebruikt wordt in de aanslepende oorlog met Rusland. Volgens burgemeester De Wever is de kreet niets minder dan pro-Poetin propaganda. “Hoe laag kan je vallen?”

De buurtbewoners van de Middenvijver op het Antwerpse Linkeroever lieten vorige week nog verstaan dat ze zich veel meer zorgen maakten om camping ‘Huttopia’ die op het punt staat gebouwd te worden vlak naast de Halewijnlaan dan om het opvangdorp voor Oekraïnse oorlogsvluchtelingen. “Mij stoort dat absoluut niet dat die mensen naar hier komen.” zo klonk het toen. En ook: “Als er een bom op ons huis zou vallen, zouden we ook graag hebben dat men ons zou helpen.”

Toch lijkt iemand aanstoot te hebben genomen aan de geschatte 600 vluchtelingen die half april hun intrek zouden moeten kunnen nemen in het opvangdorp. Of het een buurtbewoner betreft, is niet geweten, maar de persoon in kwestie besloot een van de afgelopen dagen de schilderskwast en een pot rode verf ter hand te nemen en de tekst ‘Slava Russia’, ofwel ‘Glorie aan Rusland’, op een van de afrasteringshekken te kladden.

Pro-Poetin propaganda

“Er is ondertussen al een politieteam ter plaatse geweest en er is een pv opgemaakt,” weet Willem Migom van de Antwerpse politie te vertellen. “Het onderzoek wordt nu opgevolgd door de collega’s die alles wat verband houdt met het lopende conflict in Oekraïne in de gaten houden. Ook heb ik begrepen dat de aannemer de bewuste doeken zal verwijderen.”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf op social media in niet mis te verstane bewoordingen te kennen dat de daad bij hem een vieze smaak in de mond achterliet. “De werfdoeken van het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen werden beklad met pro-Poetin propaganda. Hoe laag kan je vallen?” zo fulmineert hij. “Ik ben zelf verknocht aan het Russische volk en aan de stad Sint-Petersburg. Maar wie haat probeert op te poken tegen mensen die het slachtoffer zijn van een vreselijke oorlog, heeft in deze stad geen plaats.”

Over een mogelijke dader geeft de politie momenteel nog geen informatie.

LEES OOK