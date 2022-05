Onbekende gooit 40 gram cannabis en 23 gram hasj over gevangenismuren

Antwerpen Transpor­teco­noom UAntwerpen waarschuwt: “Overheid moet goederen­ver­voer via spoor opwaarde­ren”

Het goederenvervoer in België - en bij uitbreiding Europa - gebeurt nog steeds te weinig via het spoor. Dat concludeert een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. “Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten de Europese overheden dringend in actie schieten”, waarschuwt transporteconoom Thierry Vanelslander.

6 mei