Omwonenden komen samen tijdens Buurt Mee, buurtfeest in Harmoniepark

AntwerpenOp zondag vond Buurt Mee plaats, een buurtfeest in het Harmoniepark. Bewoners werden geïnspireerd om in hun straat aan de slag te gaan met een speelstraat, cultuurstraat of meer groen. Tussendoor kon iedereen genieten van cultuuracts en deelnemen aan workshops.

Elk uur startten salongesprekken rond verschillende thema’s, ter inspiratie van activiteiten waarvoor district Antwerpen een toelage geeft via het districtsfonds. Bewoners konden rustig in gesprek gaan met ervaren buurtvrijwilligers. Een ruilbib of WhatsApp-groepje starten in de straat? Hoe een divers publiek bereiken? Een gemeenschapstuin aanleggen? Meer groen in de straat of de buurt? Het waren enkele thema’s die aan bod kwamen.

Cultuuracts

Tijdens Buurt Mee ontdekten de bezoekers een aantal cultuuracts die ze daarna ook zélf voor hun straat konden boeken. Yanimo de clown, Papa Mojito en De droomverteller traden op in het Harmoniepark. “We willen onze inwoners inspireren om hun buurt of straat te verbinden”, vertelt districtsschepen voor Wijkwerking Femke Meeusen. “Dat kan met kleine acties, zoals een burenborrel, of een groter straatfeest met cultuuracts. Ook vergroenen door samen bloemen te planten of de communicatie in de buurt verbeteren door bijvoorbeeld een wijkkrant te starten, komen aan bod. Tijdens Buurt Mee zetten we het aanbod van het district hierrond op een leuke manier in de kijker.”

Buurt Mee in het Harmoniepark.

Workshops en reuzenspellen

In het park vonden ook gratis workshops macramé en druktechnieken plaats, net als reuzenspellen ‘Mens erger je niet!’, Domino, Jenga en ‘Vier op een rij’. Voor elke bezoeker was er een gratis pannenkoek en drankje.

De bewoners konden ook in gesprek gaan met buurtcoaches. Zo is er in elke postcode eentje aan de slag. Hij helpt bewoners bij vragen over het districtsfonds, zet samen met hen ideeën in praktijk om en denkt samen met buren of een vereniging na over buurtversterkende acties.

Buurt Mee in het Harmoniepark.