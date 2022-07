Omstreden plan taaie brok voor college, oppositiepartij Groen furieus: “Autotunnel onder Scheldekaaien is dom en waanzinnig”

Antwerpen Geen acties tegen drugskoe­riers meer bij Antwerpse wegpolitie, wél escorte van vips: “Alles wat de burger niet merkt, hoeft blijkbaar niet”

De inspecteurs van de federale wegpolitie in de provincie Antwerpen zitten deze zomer vooral thuis in plaats van op de snelwegen. Controles op verstopte transmigranten of buitenlandse buschauffeurs onder invloed worden ‘on hold’ gezet. En middenin het festivalseizoen - met volgend weekend Tomorrowland - schaft de leiding ook alle acties op drugskoeriers af. Een inspecteur spreekt uit de biecht over het ‘mismanagement’ bij de Antwerpse wegpolitie. “Zelfs verplichte opleidingen worden soms afgeschaft.”

