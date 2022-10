Omstreden Borealis-werf weer opgestart, Crevits belooft zes extra medewerkers voor begeleiding slachtoffers

AntwerpenEr wordt weer gebouwd aan de chemiefabriek van Borealis in de Antwerpse haven, na twee maanden stilstand. Het bedrijf gaat opnieuw in zee met de Franse aannemer Ponticelli. Opvallend: over de van mensenhandel beschuldigde Italiaanse aannemer Irem (dat nochtans eerder in een ‘joint venture’ met Ponticelli werkte) wordt met geen woord gerept. Ondertussen is er goed nieuws voor de slachtoffers: de Vlaams regering belooft zes extra medewerkers, met het oog op hun begeleiding.

Lees meer over de Borealiswerf in ons dossier.

De fabriek van één miljard euro die de Oostenrijkse chemiereus Borealis in de Antwerpse haven bouwt, is een van de belangrijkste investeringen in de sector van de voorbije jaren. Borealis wil op de site in Kallo propaangas omzetten in propyleen. Dat is een belangrijke basisstof voor de chemische industrie.

Deze zomer kwam de werf in het oog van de storm terecht na onthullingen over mensenhandel en economische uitbuiting. Kop van jut was Irem, de Italiaanse aannemer van Borealis. Die regelde de documenten en uitbetalingen van de arbeiders op de werf via een kluwen van malafide dochters en onderaannemers. Inmiddels zijn er 174 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd, van wie er 138 het statuut van erkend slachtoffer kregen. De arbeider - Filipijnen, Bengalen, Turken en enkele Oekraïners - zouden maandelijks een loon gekregen hebben van hooguit 650 euro om zes dagen per week te werken. Na het uitbreken van de heisa werd het contract met Irem verbroken én werd de bouw van de fabriek grotendeels stilgelegd.

Na twee maanden stilstand worden de werken vanaf deze week hervat, meldt Borealis. “Na zorgvuldige afweging hebben we het merendeel van de werkzaamheden nu toegewezen aan aannemer Ponticelli”, luidt het. Opvallend toch: de Franse aannemer Ponticelli werkte eerst in een ‘joint venture’ met het omstreden Italiaanse Irem. Over die laatste wordt nu met geen woord gerept. Borealis verwacht dat de bouwwerf in de tweede helft van 2024 klaar zal zijn. Dat is een jaar later dan aanvankelijk gedacht.

‘Ethische hotline’

Borealis komt nu ook met maatregelen tegen mensenhandel en economische uitbuiting. Zo is een ‘ethische hotline’ in het leven geroepen. Werknemers en externen kunnen er - in 24 talen - mistoestanden melden. Ook het audit- en doorlichtingsproces van aannemers zou versterkt zijn. Borealis zegt elke aannemer en onderaannemer te vragen om een formele bindende verklaring te ondertekenen waarin ze formeel bevestigen dat ze de Belgische wetgeving inzake arbeid, sociale zekerheid en belastingen volledig naleven.

“Wij betreuren wat de werknemers van onderaannemers is overkomen”, reageert Philippe Roodhooft, executive vice president van Borealis. “Borealis hanteert een nultolerantiebeleid inzake mensenrechtenschendingen en we handelen daar ook naar. Met de herstart van de bouw met Ponticelli heeft Borealis zijn normen voor een veilige uitvoering van grote uitbreidingsprojecten verder aangescherpt. Elke aannemer die niet voldoet aan de hoogste professionele normen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, diskwalificeert zich als partner.”

Opvang slachtoffers

Ondertussen staat vzw Payoke in voor de begeleiding en de opvang van de slachtoffers van mensenhandel op de Borealis-werf. Maar het Antwerpse opvangcentrum zit (financieel) op het tandvlees: de opvang alleen al zou zo’n 310.000 euro per maand kosten. Payoke en het Antwerpse stadsbestuur vroegen daarom sinds eind augustus al twee keer om extra middelen van de Vlaamse overheid. Viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) komt nu tegemoet en belooft zes extra medewerkers voor de begeleiding van de slachtoffers van mensenhandel op Borealis-site.

“De Vlaamse overheid voorziet in de financiering van de psychosociale begeleiding van de slachtoffers”, aldus het kabinet Crevits. “Door de sterke stijging van het aantal slachtoffers zijn er bijkomende middelen voorzien voor Payoke. Daar voorzien we 4 extra mensen. We versterken ook het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) met twee extra mensen.”

Volgens het kabinet kunnen Payoke en het CAW, indien de integriteit van de slachtoffers bedreigd is, voor een veilige, tijdelijke opvang zorgen binnen de beschikbare capaciteit. “Het CAW maakt werk van een uitbreiding van de noodopvangcapaciteit. Vanaf volgende week zullen daar extra 24 mensen terechtkunnen, die in onveiligheid leven.”

Vorige week werden de vertegenwoordigers van de slachtoffers nog ontvangen op het kabinet-Crevits na een actie in Brussel. Volgende week zou er een overleg gepland zijn met Justitie en Payoke.

Volledig scherm De slachtoffers van mensenhandel op de Borealiswerf houden nu al weken protestacties. De Vlaams regering belooft nu zes extra medewerkers met het oog op hun begeleiding. © BELGA

