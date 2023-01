Om naar uit te kijken in 2023: wist je dat het Centraal Station dit jaar mooi uitgelicht wordt?

Reusachtig ‘stopcon­tact’ vaart binnenkort over Wester­schel­de richting Baltische Zee: ‘Genoeg stroom voor 475.000 gezinnen per jaar’

Een reusachtig ‘stopcontact’ vaart binnenkort over de Westerschelde. Het gaat om de ‘Baltic Eagle’, een windenergieplatform van vijf verdiepingen hoog en meer dan 4.500 ton zwaar, dat vanmorgen per schip vanuit Hoboken is vertrokken naar de Baltische Zee in Duitsland.

24 januari