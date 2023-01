Om naar uit te kijken in 2023: wist je dat de Hoogstraat en de Lange Nieuwstraat worden heraangelegd?

ANTWERPEN/KRUIBEKE Jong Waaslands geweld infil­treert Antwerps nachtleven met LLOSS: “Kom losjes doen”

Dat er in het rustieke Kruibeke aan de overkant van ’t water nog nood was aan steviger nachtleven, staat buiten kijf. Maar de vijf gasten achter feestconcept ‘LLOSS’ wonen intussen in de Koekenstad en voelen zich er al helemaal thuis met eind deze maand een eerste clubeditie van hun festijn in Capital. “We willen meer clubs aandoen in meer steden, laat het maar organisch groeien.”

14 januari