Oldtimers, plat Antwerpse cultband of taekwondo-initiatie? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Na onderzoek met pop in buggy: “Luchtkwa­li­teit is beter op trage wegen”

Bijna 400 vrijwilligers hebben het afgelopen jaar metingen gedaan met een buggy waarin de Universiteit Antwerpen een pop had geïnstalleerd die de luchtkwaliteit onderzoekt. De resultaten bevestigen dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijn stof overal overschreden worden rond Antwerpen. Op trage wegen is de algemene luchtkwaliteit wel beter.

3 mei