Officiële telling van Antwerpse dak- en thuislozen gaat op de valreep niet door: “Duidelijke cijfers zijn van cruciaal belang voor een efficiënt beleid. Meten is tenslotte weten”

AntwerpenHet Antwerpse stadsbestuur had zich geëngageerd om deel te nemen aan een telling van alle dak- en thuislozen in de stad. Met die telling, mede opgezet door KU Leuven, wilde men hulpverleningsorganisaties een beter beeld geven van de omvang van de daklozenproblematiek. Op het laatste moment besloot de stad de telling evenwel uit te stellen, tot groot ongenoegen van PVDA. Zij hopen dat de telling alsnog zal doorgaan. “Meten is tenslotte weten”

Vier november was het exact een jaar geleden dat Michael Arends en Wesley Fiève, twee dakloze mannen, overleden in de parking onder het Astridplein. Op de herdenkingsplechtigheid met de inhuldiging van een kunstwerk riepen hulpverleners nogmaals op om meer te investeren in opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. “In Antwerpen blijft dak- en thuisloosheid een groot maatschappelijk probleem,” zegt Leen Swinnen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor PVDA. “Duidelijke cijfers, over de omvang van het fenomeen en over het profiel van de doelgroep, zijn van cruciaal belang voor een efficiënt beleid. Meten is tenslotte weten. Elk jaar sterven er tientallen mensen als gevolg van dakloosheid, wij moeten deze schande in een rijk land aanpakken, en dat begint door te tellen”

Quote Ik wil verduide­lij­ken dat de telling niet is afgesteld, maar is uitgesteld. Hij gaat er zeker nog wel komen, omdat ook wij het belang ervan inzien. Wanneer dat zal gebeuren, kunnen we echter nu nog niet zeggen Karl Apers, woordvoerder kabinet Tom Meeuws (Vooruit)

Het stadsbestuur had toegezegd om deel te nemen aan die telling, georganiseerd door de KU Leuven. Maar de uitvoering ervan werd op het allerlaatste moment on hold gezet. “De maatschappelijk werkers en sociale centra in Antwerpen worden momenteel echter geconfronteerd met een bijzonder grote impact van de Oekraïnecrisis,” zo staat te lezen in een mail van het kabinet van schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit). “Die betekende 2.000 nieuwe klanten, vluchtelingen uit Oekraïne, bovenop de 7.000 bestaande klanten. Ook de energiecrisis vertaalt zich in een stijgende instroom van kwetsbare Antwerpenaren in de sociale centra. Dit betekent dat alle mankracht noodzakelijk is voor de begeleiding en opvolging van klanten in de sociale centra”

Geen afstel, maar uitstel

Swinnen is echter niet overtuigd dat dit een probleem hoeft te zijn. “Maatschappelijk werkers vertellen mij dat het grootste deel van het werk, namelijk de voorbereiding van de telling, reeds gebeurd was. Terwijl het middenveld dus in de startblokken stond, werd het onderzoek afgeblazen. De reden van stopzetting zou niet enkel organisatorisch zijn. Heeft dit bestuur schrik van een te hoge telling dat men niet meer rond het probleem heen kan?” vraagt ze zich hardop af.

Op die vraag wil het kabinet geen antwoord geven. “Wij bevestigen alleen maar de reden die we in onze mail al hadden uitgelegd,” klinkt het bij monde van woordvoerder Karl Apers. “Bovendien wil ik verduidelijken dat de telling niet is afgesteld, maar is uitgesteld. Hij gaat er zeker nog wel komen, omdat ook wij het belang ervan inzien. Wanneer dat zal gebeuren, kunnen we echter nu nog niet zeggen”

Onvoldoende capaciteit

“We weten dat de werklast bij het OCMW en in de sociale centra heel hoog is ”, antwoordt Swinnen. “We begrijpen dat maatschappelijk werkers heel veel werken en heel veel extra vragen krijgen, maar het gaat om een eenmalige telling die hoogstens een week duurt. Zonder hulp van het OCMW kan de telling ter niet komen. In steden als Gent, Leuven, Kortrijk, Vilvoorde, Luik en Charleroi kunnen de tellingen wel doorgaan. Dat de grootste stad van Vlaanderen geen daklozentelling uitvoert is absurd. Deze problematiek moet au sérieux genomen worden.”

Quote Het aanbieden van een warme plek om de nacht door te brengen, kan de stad dus niet voor iedereen garanderen. We horen verhalen van mensen die worden wegge­stuurd omdat er onvoldoen­de capaciteit is Leen Swinnen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor PVDA

En het mag volgens PVDA niet enkel bij tellen blijven. “De wintermaanden komen eraan, de temperaturen gaan dalen en we horen nu al dat de nachtopvang voor daklozen, Victor, op de Desguinlei, regelmatig volzet is. Het aanbieden van een warme plek om de nacht door te brengen, kan de stad dus niet voor iedereen garanderen. We horen verhalen van mensen die worden weggestuurd omdat er onvoldoende capaciteit is. Trek die capaciteit op en zorg ook voor meer privacy en kleinere kamers. Victor 5, de afdeling voor mensen die geen Belgische verblijfspapieren hebben, moet wat ons betreft het hele jaar open zijn, in plaats van enkel in de wintermaanden. Niemand zou op straat moeten slapen”

